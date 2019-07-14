Хотіла зробити селфі: нові подробиці звірячого згвалтування під Харковом

Зґвалтування 19-річної дівчини під Харковом у Первомайському отримало новий поворот. Як виявляється, дівчина стала жертвою сексуального маніяка тому що хотіла зробити селфі. Деталі того, що сталося 9 липня в лісі розповіли в прес-службі правоохоронців, передає Vgorode.

Вдень 19-річна студентка з Первомайська йшла на залізничну станцію. По дорозі зайшла в ліс заради красивих фото, де на неї і напав незнайомець. Чоловік зв'язав дівчині руки і зав'язав очі, відвів своє лігво і там кілька разів згвалтував. Знущання над дівчиною тривали майже добу. Щоб не пручалася, ґвалтівник розмахував величезним саморобним ножем, різав своїй жертві долоні. А потім з зав'язаними очима довів до вокзалу і посадив на поїзд.

Як повідомляється, підозрюваний, раніше судимий за зґвалтування 54-річний чоловік, був затриманий. За словами постраждалої, протягом доби чоловік утримував її в будинку в селі Сиваш. В якому саме приміщенні вона перебувала, дівчина не змогла пояснити. Співробітники сектору кримінальної поліції знайшли схожого за описом дівчата чоловіка. Потерпіла впізнала ґвалтівника.

З місця події поліцейські вилучили речові докази: мотузку, якою чоловік зв'язував руки і ноги дівчини, саморобний ніж, яким він порізав їй долоні, і інше. Вилучене направлено на дослідження.

Нагадаємо, що раніше у Києві на дівчину напав маніяк. У мережі розшукують неадеквата.

Як раніше ми писали, маніяк накинувся на школярку посеред вулиці: деталі події під Черніговом. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

До речі, під Одесою рецидивіст зґвалтував 18-річну вагітну. Про зґвалтування заявила в поліцію сама жертва злочину. Вона розповіла, що приїхала в гості до подруги з сусіднього регіону. В компанії друзів і знайомих пішла в кафе.