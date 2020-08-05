Згвалтування хлопчика в Сумах: люди розкрили нові моторошні подробиці

Згвалтування хлопчика підлітками в Сумах (колаж: РБК-Україна)

У Сумах люди шоковані, що в їхньому мирному мікрорайоні підлітки могли ґвалтувати хлопчика

Українці в Сумах вийшли на протести через систематичні знущання, в тому числі і зґвалтування дитини, групою підлітків. Городяни влаштували мітинг під стінами поліції. Адже люди ошелешені тим, що відбувалося у них під носом з шестирічним (за деякою версією семирічним) хлопчиком.

Більше сотні людей у вівторок, 4 серпня, були на організованій акції протесту. А минулої п'ятниці люди вийшли на вулицю стихійно, коли дізналися про те, що трапилося з дитиною і про бездіяльність поліції (справу кваліфікували як хуліганство).

Хлопчика примушували їсти собачі екскременти, сідати на ручку від парасольки, пляшку... Все це записували на відео, яке розсилали знайомим.

Мешканці мікрорайону "Добровільний", де і відбулися події, мають багато запитань не лише до поліції, але і до педагогів школи №16, де навчаються малолітні нелюди. І на території якої – в недобудованих гаражах – відбувалися знущання.

В останній раз все сталося 25 липня – і саме в тому гаражі. Заплакану дитину помітили інші діти та привели додому. Там про все розповіли батькові, який і пішов в поліцію.

Але через тиждень виявилося, що ніякої справи в поліції не відкрили. Мало того правоохоронці спочатку попереджали, що інформація про згвалтування – фейк. Але коли активісти доклали до справи відео, статтю змінили на зґвалтування (ч. 4 ст. 152). Слідчі встановили щонайменше трьох підлітків, причетних до знущання над дитиною.

Люди ж звинувачують у всьому школу, яка вважається інклюзивною. Але коли трапилась біда, дитині не надали навіть психолога.

Адміністрація школи зачиняє двері журналістам. А батьки хлопчика в розпачливому стані через те, що сталося. Малолітні кривдники не показуються на вулиці.

Місцеві кажуть, що не очікували такого від сусідських хлопчаків.

Зґвалтування дитини в Сумах (відео: ТСН)

Нагадаємо, що нещодавно розкрилися моторошні факти про малолітніх бандитів, яких звинувачують у зґвалтуванні дитини в Сумах.

Раніше ми писали, що відомий фотограф зґвалтував дитину в Сумах. Він заманив 9-річну дівчинку походом в Макдональдс.