Заманив Макдональдсом: відомий фотограф зґвалтував дитину у Сумах (відео)

Полтавський фотограф зґвалтував дівчинку в Сумах (колаж: РБК-Україна)

Фотограф з Полтави спланував і здійснив зґвалтування 9-річної дівчинки в Сумах

Відомого фотографа з Полтави підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки з Сумської області. 31-річного чоловіка затримали. Він пообіцяв відвезти дитину в Макдональдс, але замість цього зґвалтував.

У поліції розповіли, що підозрюваний познайомився зі школяркою через інтернет. До злочину він готувався довго і серйозно. Педофіл зібрав чимало інформації про свою потенційну жертву і її оточення, йдеться в сюжеті ТСН.

Потім він приїхав до Сум, де заздалегідь винайняв квартиру. Потім він відправився в село, де жила дівчинка. Хитрістю педофіл забрав дитину в орендовану квартиру, де і скоїв насильство над нею.

Про те, що трапилося стало відомо матері постраждалої дівчинки. Жінка звернулася в правоохоронні органи.

А от у подальшому листуванні, за яким вже спостерігала поліція, зловмисник домовився, що на наступну зустріч дівчинка прийде не сама, а з подружкою.

"Привіз дитину на власному авто і пообіцяв відвезти в Макдональдс, однак відвіз дівчинку на заздалегідь орендовану квартиру, де скоїв з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування", - розповів Валерій Строкач, заступник керівника ГУНП в Сумській області.

Відомий фотограф зґвалтував дівчинку (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що українки запустили флешмоб і виставили вимогу після побиття і спроби зґвалтування Анастасії Лугової в поїзді Київ-Маріуполь.

Також повідомлялося, що у Сумах підлітки зґвалтували хлопчика. У скандальній справі стався новий поворот.