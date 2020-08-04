Заманил Макдональдсом: известный фотограф изнасиловал ребенка в Сумах (видео)

Полтавский фотограф изнасиловал девочку в Сумах (коллаж: РБК-Украина)

Фотограф из Полтавы спланировал и совершил изнасилование 9-летней девочки в Сумах

Известного фотографа из Полтавы подозревают в изнасиловании 9-летней девочки из Сумской области. 31-летнего мужчину задержали. Он пообещал отвезти ребенка в Макдональдс, но вместо этого изнасиловал.

В полиции рассказали, что подозреваемый познакомился со школьницей через интернет. К преступлению он готовился долго и серьезно. Педофил собрал немало информации про свою потенциальную жертву и ее окружение, говорится в сюжете ТСН.

Затем он приехал в Сумы, где заранее снял квартиру. Потом он отправился в село, где жила девочка. Хитростью педофил забрал ребенка в арендованную квартиру, где и совершил насилие над ней.

О случившемся стало известно матери пострадавшей девочки. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

А вот в дальнейшей переписке, за которой уже наблюдала полиция, злоумышленник договорился, что на следующую встречу девочка придет не сама, а с подружкой.

"Привез ребенка на собственном авто и пообещал отвезти в Макдональдс, однако отвез девочку на заранее арендованную квартиру, где совершил с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование", - рассказал Валерий Строкач, замруководителя ГУНП в Сумской области.

Известный фотограф изнасиловал девочку (видео: YouTube/ТСН)

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Также сообщалось, что в Сумах подростки изнасиловали мальчика. В скандальном деле произошел новый поворот.