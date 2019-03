Відома рок-група загинула в страшній автокатастрофі: усі деталі

Ілюстративне фото (libguides.com)

Учасники відомої групи Her's не вижили в страшній аварії

Всесвітньо відома рок-група Her's в повному складі загинула в автокатастрофі. Як пишуть британські ЗМІ, учасники ліверпульського колективу 24-річний Стівен Фітцпатрік і 25-річний Одун Лаадінг вночі їхали після концерту в американському місті Фенікс у наступне місто в рамках туру.

Стівен Фітцпатрік і Одун Лаадінг (фото: thatbandofhers.bandcamp.com)

Під час руху по автомагістралі I-10 авто музикантів з невідомих причин виїхало на зустрічну смугу і зіткнулося з фургоном. В результаті ДТП Фітцпатрік і Лаадінг загинули на місці. Крім того, в аварії обірвалося життя тур-менеджера Her's Тревора Енгелбректсона. Правоохоронці, які працювали на місці аварії, кажуть, що зіткнення було настільки сильним, що пізнати жертв вони змогли не відразу.

Her's на Paste Studio NYC

За даними поліції, винуватцем страшної події став водій машини, де перебували музиканти - "копи" припускають, що він був п'яний.

Зазначимо, що група Her's була створена кілька років тому. За час свого існування дует випустив два альбоми - "Songs of Her's" і "Invitation To Her's". У березні 2019-го артисти вирушили в друге турне по Північній Америці.

Стівен Фітцпатрік і Одун Лаадінг (фото: instagram.com/thatbandofhers)

Тим часом, фанати групи вже побачили в трагедії містичний слід. Причиною тому послужив недавній виступ колективу на ВВС і пост дуету в соціальній мережі з цього приводу, в якому хлопці назвали себе примарами.

"Ходять чутки, що щоранку в Остіні можна побачити двох юнаків, які пливуть по озеру Ледіберд на баржі. Посилання на моторошний доказ цьому скоро з'явиться у нашому сторіс", - йдеться в публікації, що супроводжена фотографією групи на реальній баржі в Остіні.

Стівен Фітцпатрік і Одун Лаадінг (фото: instagram.com/thatbandofhers)

Кращі пісні гурту Her's

Harvey

Speed Racer

Love On The Line (Call Now)

Low Beam

