Багаторазовий чемпіон України: в ДТП загинув відомий кікбоксер

В ДТП загинув відомий український кікбоксер (torange.biz)

Український кікбоксер помер на місці аварії від отриманих травм

У Запоріжжі в ДТП загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубку Європи і Кубку Світу Олександр Власенко. Загибель спортсмена вже підтвердили в Запорізькому національному університеті, де він навчався на другому курсі.

Страшна аварія сталася в середу, 27 березня на перетині вулиць І. Сикогорксого і В. Духовченко.

Легковий автомобіль ЗАЗ зіткнувся з напівпричепом вантажівки МАЗ, яка рухалася заднім ходом. Вантажівка практично зім'яла легкове авто, за кермом якого перебував 18-річний кікбоксер Олександр Власенко.

У ДТП загинув відомий український кікбоксер (Національна Поліція України)

В поліції повідомив, що водій вантажівки не постраждав і на момент зіткнення він перебував у тверезому стані. Водій легкового автомобіля помер на місці ДТП від серйозних травм.

На даний момент встановлюються всі обставини і причини аварії. Порушено справу за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Український кікбоксер Олександр Власенко

Загиблому Олександру Власенко було всього 18 років. Він був неодноразовим чемпіоном України з кікбоксингу, чемпіоном Кубка Європи та Кубка Світу.

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