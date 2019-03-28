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Багаторазовий чемпіон України: в ДТП загинув відомий кікбоксер

STYLERПодії    28.03.2019 - 12:30
Багаторазовий чемпіон України: в ДТП загинув відомий кікбоксер
В ДТП загинув відомий український кікбоксер (torange.biz)

Український кікбоксер помер на місці аварії від отриманих травм

У Запоріжжі в ДТП загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубку Європи і Кубку Світу Олександр Власенко. Загибель спортсмена вже підтвердили в Запорізькому національному університеті, де він навчався на другому курсі.

Страшна аварія сталася в середу, 27 березня на перетині вулиць І. Сикогорксого і В. Духовченко.

Легковий автомобіль ЗАЗ зіткнувся з напівпричепом вантажівки МАЗ, яка рухалася заднім ходом. Вантажівка практично зім'яла легкове авто, за кермом якого перебував 18-річний кікбоксер Олександр Власенко.

 

У ДТП загинув відомий український кікбоксер (Національна Поліція України)

В поліції повідомив, що водій вантажівки не постраждав і на момент зіткнення він перебував у тверезому стані. Водій легкового автомобіля помер на місці ДТП від серйозних травм.

На даний момент встановлюються всі обставини і причини аварії. Порушено справу за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Багаторазовий чемпіон України: в ДТП загинув відомий кікбоксерУкраїнський кікбоксер Олександр Власенко

Загиблому Олександру Власенко було всього 18 років. Він був неодноразовим чемпіоном України з кікбоксингу, чемпіоном Кубка Європи та Кубка Світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вбивця водія BlaBlaCar загинув в Києві.

А також розповідали про те, що відомий український артист помер після падіння з коня.

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