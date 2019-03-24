ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Впав з коня: загинув відомий український артист

STYLERЖиття    24.03.2019 - 10:46
Впав з коня: загинув відомий український артист
Ілюстративне фото (УНІАН)

Помер відомий актор театру "Січові козаки"

У Запоріжжі на острові Хортиця помер 50-річний Віктор Лейнерт, відомий актор театру козацького бою "Січові козаки". Про це йдеться на Instagram-сторінці "Січових козаків".

У суботу, 23 березня, Лейнерт їхав на коні та по дорозі йому стало погано, після чого він впав з коня на землю. На місце інциденту приїхала швидка допомога. Однак медикам врятувати життя актора не вдалося.

Впав з коня: загинув відомий український артист

Фото: instagram.com/sichovicozaks_

Колеги і користувачі мережі прокоментували смерть Лейнерта.

"Співчуваємо втраті", - прокоментував користувач.

"Хай земля буде пухом! Співчуваю", - написала aleksandra_shu_85.

"Дуже сумуємо за тобою брат. Царство небесне тобі", - прокоментував vbykovchenka.

"Світла пам'ять і співчуття рідним і близьким!" - написав sobko_family.

"Це величезна втрата. Дуже хороша людина", - зазначили колеги актора.

"Сумую", - написав svydran.m.

"Світла і вічна пам'ять козакові", - прокоментував колега.

"Не вірю, що це сталося. Мої співчуття", - написав danya_krauch.

Нагадаємо, що померла легендарна радянська співачка Валентина Дворянинова, яка виконала відому колискову "Спят усталые игрушки". Співачка пішла з життя на 92-му році життя.

Раніше повідомлялося про те, що смерть Юлії Началовой може бути не трагічною випадковістю, а містичної закономірністю, оскільки Началова стала дев'ятою учасницею шоу "Останній герой", яка трагічно померла.

Ми також писали про те, що в Росії помер відомий актор театру і кіно Володимир Етуш. Йому було 96 років.

Ми втратили ще одного великого музиканта: помер відомий рок-гітарист Багаторазовий призер фестивалів: помер відомий кінорежисер
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся