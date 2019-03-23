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Померла легендарна радянська співачка: її пісні знають всі

STYLERПерсони    23.03.2019 - 11:44
Померла легендарна радянська співачка: її пісні знають всі
Валентина Дворянинова померла (ілюстративне фото: facebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Валентина Дворянинова померла на 92-му році життя

Валентина Дворянинова, яка виконала легендарну колискову "Сплять втомлені іграшки", померла на 92-му році життя. Про її смерть розповіла подруга артистки Ольга Диктович виданню "Российская газета".

Дворянинова померла 22 березня в підмосковному пансіонаті для літніх людей.

"Валя померла в одному з приватних підмосковних пансіонатів для літніх людей, де вона жила останнім часом", – розповіла вона.

Наголошується, що Дворянинова не має дітей, також у неї не було власної квартири. Артистка все життя прожила в комуналці.

Прощання з Валентиною Петрівною Дворяниновой пройде 25 березня в залі Митинського крематорію. 

 

Валентина Дворянинова в молодості (фото з відкритих джерел)

Саме Валентина Петрівна Дворянинова перша в 1964 році записала знамениту пісню з телепередачі "на добраніч малюки", під її голос дванадцять років засипала вся дітвора Радянського Союзу разом з їх втомленими іграшками.

"Сплять втомлені іграшки" - виконання Ст. Дворянинова (відео: youtube.com)

Співачка шість років була солісткою знаменитого оркестру Олега Лундстрема, активно співпрацювала з класиками радянської пісні Яном Френкелем, Андрієм Петровим і Андрієм Эшпаем. Відомі шлягери Дворянінової: "Калина червона", "Карелія", "Як тобі служиться", "Линахамари".

У 2008 році Валентина Петрівна нагороджена медаллю "Талант і покликання" Всесвітнього благодійного альянсу "Миротворець", медалями на честь Перемоги, грамотами багатьох відомств, регіонів, військових частин і підприємств.

Нагадаємо, що раніше померла Юлія Началова. Ми публікували останнє відео за участю співачки.

Також повідомлялося, що в Росії помер актор Володимир Етуш. Він був легендарним радянським актором, який зіграв у популярних картинах.

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