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Ты сильная, помни: появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

STYLERПерсоны    18.03.2019 - 09:46
Ты сильная, помни: появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
Фото: коллаж РБК-Украина

Артистка в конце февраля дала теплые напутствия молодым исполнителям на вокальном шоу

Юлия Началова умерла в Москве (РФ) в отделении реанимации после осложнений, вызванных операцией - 16 марта у 38-летней певицы не выдержало сердце. Незадолго до госпитализации артистка в качестве приглашенной звезды приняла участие в съемке нового сезона шоу "Ты супер". Это было в конце февраля, а сам эфир стал последним в жизни Юлии. Видео с ее участием появилось в сети. 

Началова вышла на сцену, чтобы приободрить одну из участниц. Она улыбалась, с радостью общалась с начинающими звездами.

Артистка подарила конкурсантке "волшебную ручку", которой можно в будущем ставить автографы поклонникам. 

Ты сильная, помни: появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Фото: Юлия Началова (скриншот)

"Удачи, успехов, вам прекрасного шоу, чтобы все хорошо состоялось. И ты сильная, помни, чтобы все получалось", - душевно обратилась Юлия.

Именно этот эфир и вышел в день смерти певицы.

Ты сильная, помни: появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Юлия Началова была приглашенной звездой на шоу "Ты супер" (скриншот)

Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище. 

Видео: YouTube / Сегодня

Как сообщалось, в марте 2019 года Началова натерла ногу во время съемок программы "Один в один" на росТВ. Натертость превратилась в рану и певицу госпитализировали. Врачи рассматривали вопрос об ампутации, но состояние Юлии резко ухудшилось, тогда ее ввели в медикаментозную кому. У певицы был диабетический кризис, красная волчанка и двусторонняя пневмония, она находилась на искусственной вентиляции легких. Также в прессе появилась информация, что у Началовой начался отек мозга.

Ранее мы писали о том, что известные артисты высказали свои соболезнования по поводу внезапной кончины певицы.

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