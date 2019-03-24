Карма наздогнала: вбивця водія BlaBlaCar загинув в Києві

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова - підозрюваний загинув у Києві (фото: mvs.gov.ua)

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова сталося майже три роки тому

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова повернулося 28-річному Кингисеппу Луану Миколайовичу з позивним "Лука" кармою. Він загинув від вибуху у квартирі в Києві, в суботу 23 березня, повідомляє прес-служба ГУНП в Києві.

Відомо, що в житловому будинку за адресою проспект Науки, 11, прогримів вибух. Сусіди, які почули хлопок, припустили, що вибухнула граната. Мешканці будинку викликали екстрені служби, а також повідомили поліції, що бачили жінку, яка вибігала з квартири одразу після вибуху.

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова - підозрюваний Кінгісепп Луан з позивним "Лука" загинув у Києві (фото: соцмережі)

Вибух прогримів в коридорі, де і знайшли в калюжі крові загиблого Луку. Медики констатували смерть уродженця РФ, жителя Макіївки, Донецької області, якого підозрювали у звірячому вбивстві Тараса Познякова, що було вчинене 4 квітня 2016 року.

На місці працювали патрульні, вибухотехнічна служба, медики та слідчо-оперативна група.

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова - підозрюваний загинув у Києві (Тарас Позняків, фото: соцмережі)

Користувачі мережі називають подію кармою, яка обрушилася на безжального вбивцю.

"Карма наздогнала", - написав один з користувачів.

"Собаці - собача смерть", - вважає інший коментатор.

Вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова - підозрюваний загинув у Києві (фото: YouTube/поліція Києва)

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков підвозив зі Львова до Києва пасажирів, яких знайшов на сервісі попутників BlaBlaCar. Після цього він безслідно зник. У результаті правоохоронці знайшли машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова по-звірячому вбили.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував на два місяці за підозрою у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба з позивним "Тоф".