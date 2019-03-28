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Многократный чемпион Украины: в ДТП погиб известный кикбоксер

STYLERПроисшествия    28.03.2019 - 12:30
Многократный чемпион Украины: в ДТП погиб известный кикбоксер
В ДТП погиб известный украинский кикбоксер (torange.biz)

Украинский кикбоксер скончался на месте аварии от полученных травм

В Запорожье в ДТП погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка Мира Александр Власенко. Гибель спортсмена уже подтвердили в Запорожском национальном университете, где Власенко учился на втором курсе.

Жуткая авария произошла в среду, 27 марта на пересечении улиц И. Сикогорксого и В. Духовченко.

Легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с полуприцепом грузовика МАЗ, который двигался задним ходом. Грузовик практически смял легковой авто, за рулем которого находился 18-летний кикбоксер Александр Власенко.

 

В ДТП погиб известный украинский кикбоксер (Национальная Полиция Украины)

В полиции сообщил, что водитель фуры не пострадал и на момент столкновения он находился в трезвом состоянии. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП от серьезных травм.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Возбуждено дело по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Многократный чемпион Украины: в ДТП погиб известный кикбоксер

Украинский кикбоксер Александр Власенко

Погибшему Александру Власенко было всего 18 лет. Он был неоднократным чемпионом Украины по кикбоксингу, чемпионом Кубка Европы и Кубка Мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что убийца водителя BlaBlaCar погиб в Киеве.

А также рассказывали о том, что известный украинский артист умер после падения с лошади.

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