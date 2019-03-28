Многократный чемпион Украины: в ДТП погиб известный кикбоксер

В ДТП погиб известный украинский кикбоксер (torange.biz)

Украинский кикбоксер скончался на месте аварии от полученных травм

В Запорожье в ДТП погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка Мира Александр Власенко. Гибель спортсмена уже подтвердили в Запорожском национальном университете, где Власенко учился на втором курсе.

Жуткая авария произошла в среду, 27 марта на пересечении улиц И. Сикогорксого и В. Духовченко.

Легковой автомобиль ЗАЗ столкнулся с полуприцепом грузовика МАЗ, который двигался задним ходом. Грузовик практически смял легковой авто, за рулем которого находился 18-летний кикбоксер Александр Власенко.

В ДТП погиб известный украинский кикбоксер (Национальная Полиция Украины)

В полиции сообщил, что водитель фуры не пострадал и на момент столкновения он находился в трезвом состоянии. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП от серьезных травм.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Возбуждено дело по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Украинский кикбоксер Александр Власенко

Погибшему Александру Власенко было всего 18 лет. Он был неоднократным чемпионом Украины по кикбоксингу, чемпионом Кубка Европы и Кубка Мира.

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