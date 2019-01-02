ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)

STYLERПодії    02.01.2019 - 21:40
У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Туристична група опинилася в кюветі, але обійшлося без жертв

У горах Львівської області на трасі Київ-Чоп близько 14:00 туристичний автобус вилетів з дороги. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

За словами пасажирів автобуса, водій на перевалі перевищив швидкість і їхав на "лисій" гумі.

У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

При цьому Зінкевич написав, що дізнавався у експертів інформацію щодо гуми, і вони зазначили, що вона в нормальному стані.

У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Користувачі мережі накачали активно обговорювати стан гуми автобуса. Деяким здається, що вона в поганому стані і експерта підкупили.

У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)

Скріншот з Facebook

У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"Яка "лиса" гума? У мене башка лиса. А на бусі ще прекрасна резина. Ті мудрі пасажири, які думають, що на передній міст треба шиповку ставити? Який до речі немає в таких розмірах ", - зазначив Ross Vinnitsky.

У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)

Скріншот з Facebook

У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"Ще додам "фахівцям". Автобус повертався з Європи, де правила технічного стану в 10 разів суворіше, ніж в Україні і папірцем техогляду не прикриєшся. Де штрафи починаються з 500 євро і помножені на 2, на 3! Ви свято вірите в те що водії самогубці? Автобусники? Не тіште себе, там абсолютно адекватні, психологічно стійкі люди, які крім того, що йдуть, ще й вислуховують 50 осіб за собою. Він сяде на автобус з лисою гумою і поїде в Європу через наші Карпати, де профіль дороги такий що і влітку важко? Перевищення швидкості? Ви тахошайбу з автобуса бачили? Якщо ні, то погуглите що це таке і який штраф за її відсутність", - написав Сергій Мельничук.

Нагадаємо, що нещодавно в Єгипті автобус потрапив в аварію. В результаті інциденту вісім людей загинули, а четверо отримали травми.

Раніше повідомлялося, що в аварії з автобусом під Києвом постраждали 8 осіб. ДТП сталося біля села Щасливе.

ДТП з немовлям: на Прикарпатті сталася жахлива аварія Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Новини України КарпатыДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся