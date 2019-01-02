У Карпатах автобус з людьми вилетів з дороги (фото)

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Туристична група опинилася в кюветі, але обійшлося без жертв

У горах Львівської області на трасі Київ-Чоп близько 14:00 туристичний автобус вилетів з дороги. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

За словами пасажирів автобуса, водій на перевалі перевищив швидкість і їхав на "лисій" гумі.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

При цьому Зінкевич написав, що дізнавався у експертів інформацію щодо гуми, і вони зазначили, що вона в нормальному стані.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Користувачі мережі накачали активно обговорювати стан гуми автобуса. Деяким здається, що вона в поганому стані і експерта підкупили.

Скріншот з Facebook

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"Яка "лиса" гума? У мене башка лиса. А на бусі ще прекрасна резина. Ті мудрі пасажири, які думають, що на передній міст треба шиповку ставити? Який до речі немає в таких розмірах ", - зазначив Ross Vinnitsky.

Скріншот з Facebook

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"Ще додам "фахівцям". Автобус повертався з Європи, де правила технічного стану в 10 разів суворіше, ніж в Україні і папірцем техогляду не прикриєшся. Де штрафи починаються з 500 євро і помножені на 2, на 3! Ви свято вірите в те що водії самогубці? Автобусники? Не тіште себе, там абсолютно адекватні, психологічно стійкі люди, які крім того, що йдуть, ще й вислуховують 50 осіб за собою. Він сяде на автобус з лисою гумою і поїде в Європу через наші Карпати, де профіль дороги такий що і влітку важко? Перевищення швидкості? Ви тахошайбу з автобуса бачили? Якщо ні, то погуглите що це таке і який штраф за її відсутність", - написав Сергій Мельничук.

Нагадаємо, що нещодавно в Єгипті автобус потрапив в аварію. В результаті інциденту вісім людей загинули, а четверо отримали травми.

Раніше повідомлялося, що в аварії з автобусом під Києвом постраждали 8 осіб. ДТП сталося біля села Щасливе.