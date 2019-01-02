В Карпатах автобус с людьми вылетел с дороги (фото)

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Туристическая группа оказалась в кювете, но обошлось без жертв

В горах Львовской области на трассе Киев-Чоп около 14:00 туристический автобус вылетел с дороги. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По словам пассажиров автобуса, водитель на перевале превысил скорость и ехал на "лысой" резине.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

При этом Зинкевич написал, что узнавал у экспертов информацию касательно резины, и они отметили, что она в нормальном состоянии.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Пользователи сети накачали активно обсуждать состояние резины автобуса. Некоторым кажется, что она в плохом состоянии и эксперта подкупили.

Скриншот из Facebook

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"Какая "лысая" резина? У меня башка лысая. А на бусе еще прекрасная резина. Те мудрые пассажиры, которые думают, что на передний мост надо шиповку ставить? Какой кстати нет в таких размерах ", - отметил Ross Vinnitsky.

Скриншот из Facebook

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"Еще добавлю "специалистам". Автобус возвращался из Европы, где правила технического состояния в 10 раз строже чем в Украине и бумажкой техосмотра не прикроешься. Где штрафы начинаются с 500 евро и умножены на 2, на 3! Вы свято верите в то что водители самоубийцы? Автобусники? Не тешьте себя, там абсолютно адекватные, психологически устойчивые люди, которые кроме того, что идут, еще и выслушивают 50 человек за собой. Он сядет на автобус с лысой резиной и поедет в Европу через наши Карпаты, где профиль дороги такой что и летом трудно? Превышение скорости? Вы тахошайбу из автобуса видели? Если нет, то погуглите что это такое и какой штраф за ее отсутствие", - написал Сергей Мельничук.

Напомним, что недавно в Египте автобус попал в аварию. В результате инцидента восемь человек погибли, а четверо получили травмы.

Ранее сообщалось, что в аварии с автобусом под Киевом пострадали 8 человек. ДТП произошло возле села Счастливое.