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У Києві 27-річний лікар на велосипеді загинув через п'яного пішохода: з'явилося відео

Автор: Світлана Мащенко

У Києві трагічно загинув 27-річний чоловік, який їхав по тротуару, але злетів з нього через п'яного пішохода. У мережі з'явилося відео аварії і того, що відбувалося після.

Кадри опублікував ресурс dtp.kiev.ua.

Сталося все на Окружній дорозі 15 червня. Молодий чоловік їхав на велосипеді, але різко вивернув через пішохода, якого хитнуло в сторону. Велосипедиста спочатку кинуло на фуру, а потім розірвало голову об бордюрний камінь.

Приїхалим на виклик лікарям довелося лише констатувати смерть молодої людини. Він загинув миттєво. Повідомляється, що він був без шолома, в шоломі шансів у нього було б більше.

На місце збіглися очевидці, зупинилися деякі авто, але чоловікові допомогти вже не могли. А ось п'яного пішохода спіймали - у нього в крові 1,41 було проміле. Чи вдасться його притягнути до відповідальності - неясно.

Загиблий чоловік 1993 року народження за іронією долі виявився лікарем-травматологом з Київської міської клінічної лікарні №7.

На кадрах нижче батько молодої людини прощається з сином.

Фото: ДТП в Києві з велосипедистом (dtp.kiev.ua)

Відео моменту ДТП і того, що відбувалося після, можна подивитися по посиланням. Обережно, 18+.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області поліцейський спочатку підрізав автомобіль, а потім ще й почав стріляти у водія і пасажирів. Постраждалі виявилися учасниками АТО.

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