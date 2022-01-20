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У Києві 62-річний ґвалтівник заманив дівчину у квартиру і два дні жорстоко знущався над жертвою

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Київ, Четвер 20 січня 2022 11:42
У Києві 62-річний ґвалтівник заманив дівчину у квартиру і два дні жорстоко знущався над жертвою Колаж РБК-Україна: у Києві затримали ґвалтівника
Автор: Володимир Костирін

У Києві 62-річний чоловік обманом заманив 25-річну дівчину до себе додому, де силою утримував, ґвалтував і бив протягом двох днів. Маніяка вдалося затримати, і йому вже оголосили про підозру.

Про це 20 січня передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, зловмисник хитрістю завів потерпілу до свого помешкання 16 січня в Дарницькому районі, після чого жорстоко знущався над своєю полонянкою.

"Оскільки дівчина намагалася чинити опір, чоловік застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся", - йдеться в публікації.

Знущання і тортури тривали до 18 січня, коли насильник відпустив свою жертву. Дівчина відразу звернулася до поліції, і зловмисника спіймали.

У квартирі в столиці у затриманого - уродженця Умані - провели обшук, в ході якого виявили та вилучили особисті речі потерпілої, мотузки та інші речдоки.

"Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли в прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії, правоохоронці збирають і фіксують докази, а також встановлюють всі обставини злочину.

У Києві 62-річний ґвалтівник заманив дівчину у квартиру і два дні жорстоко знущався над жертвою

У Києві затримали ґвалтівника, який два дні утримував дівчину у своїй квартирі та мучив (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Києві на Троєщині чоловік викрав 20-річну дівчину, яка погодилася допомогти йому занести сумку додому.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві жінка дивом врятувалася від ґвалтівника, який напав на неї на вулиці.

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