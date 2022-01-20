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В Киеве 62-летний насильник заманил девушку в квартиру и два дня жестоко измывался над жертвой

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Киев, Четверг 20 января 2022 11:42
В Киеве 62-летний насильник заманил девушку в квартиру и два дня жестоко измывался над жертвой Коллаж РБК-Украина: в Киеве задержали насильника
Автор: Владимир Костырин

В Киеве 62-летний мужчина обманом заманил 25-летнюю девушку к себе домой, где силой удерживал, насиловал и избивал в течение двух дней. Маньяка удалось задержать, и ему уже объявили о подозрении.

Об этом 20 января передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник хитростью завел потерпевшую в свое жилище 16 января в Дарницком районе, после чего жестоко измывался над своей пленницей.

"Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы", - говорится в публикации.

Издевательства и пытки продолжались до 18 января, когда насильник отпустил свою жертву. Девушка сразу обратилась в полицию, и злоумышленника поймали.

В квартире в столице у задержанного - уроженца Умани - провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещдоки.

"Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в прокуратуре.

В настояще время продолжается досудебное расследование, проводятся неотложные следственные действия, правоохранители собирают и фиксируют улики, а также устанавливают все обстоятельства преступления.

В Киеве 62-летний насильник заманил девушку в квартиру и два дня жестоко измывался над жертвой

В Киеве задержали насильника, который два дня удерживал девушку в своей квартире и мучил (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине мужчина похитил 20-летнюю девушку, которая согласилась помочь ему занести сумку домой.

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве женщина чудом спаслась от насильника, который напал на нее на улице.

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