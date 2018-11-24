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У Києві авто знесло п'яного пішохода

STYLERПодії    24.11.2018 - 18:13
У Києві авто знесло п'яного пішохода
Фото: Ланос збив п'яного пішохода (kiev.informator.ua)

Від удару чоловік вилетів на зустрічну смугу

У Києві в ніч на суботу, 24 листопада відбулося "п'яне" ДТП: Daewoo Lanos збив пішохода "під градусом". Інцидент стався приблизно о 4:30 ранку наа перехресті Харківського шосе і вулиці Брацлавської в декількох метрах від переходу. Про це повідомив "Інформатор".

В повідомленні джерела написано, що автомобіль рухався з боку станції метро "Бориспільська".

Водій Lanos розповів, що їхав у другому ряду згідно ПДР: на зелений сигнал світлофора. У той же самий час у правому ряду рухалася інший транспортний засіб, який різко загальмував, і перед ним вискочив чоловік. Удар був настільки сильним, що потерпілого викинуло на зустрічну смугу, після чого він продовжував лежати на дорозі. Чоловік залишився живий. Медики, які прибули на місце ДТП, діагностували у нього відкритий перелом гомілки і відправили на "швидкій" в лікарню.

Поліцейські стверджують, що пішохід був п'яний. Місце аварії обгородили. На місці працював патрульний екіпаж. Деталі інциденту з'ясує слідство.

 

Фото з місця ДТП (kiev.informator.ua)

Раніше повідомлялося, що в справі про жахливу ДТП у Харкові стався несподіваний поворот.

До цього ми писали, що в Маріуполі пасажир напав на водія маршрутки під час руху.

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася трагічна ДТП, після якого молодий хлопець отямився поряд з мертвою нареченою.

Відео: РБК-Україна

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