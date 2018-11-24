В Киеве авто снесло пьяного пешехода

Фото: Ланос сбил пьяного пешехода (kiev.informator.ua)

От удара мужчина вылетел на встречную полосу

В Киеве в ночь на субботу, 24 ноября произошло "пьяное" ДТП: Daewoo Lanos сбил пешехода "под градусом". Инцидент произошел примерно в 4:30 утра наа перекрестке Харьковского шоссе и улицы Брацлавской в нескольких метрах от перехода. Об этом сообщил "Информатор".

В сообщении источника написано, что автомобиль перемещался со стороны станции метро "Бориспольская".

Водитель Lanos рассказал, что ехал во втором ряду согласно ПДР: на зеленый сигнал светофора. В то же самое время в правом ряду двигалось другое транспортное средство, которое резко затормозило, и перед ним выскочил человек. Удар был настолько сильным, что пострадавшего выкинуло на встречную полосу, после чего он продолжал лежать на дороге. Мужчина остался жив. Медики, прибывшие на место ДТП, диагностировали у него открытый перелом голени и отправили на "скорой" в больницу.

Полицейские утверждают, что пешеход был пьян. Место аварии огородили. На месте работал патрульный экипаж. Детали инцидента выяснит следствие.

Фото с места ДТП (kiev.informator.ua)

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Видео: РБК-Украина