У Києві автохам на джипі напав на велосипедиста: чим це для нього закінчилося

У Києві водій позашляховика побив велосипедиста за те, що той заважав йому проїхати тротуаром. Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграда біля Північного мосту через Дніпро.

Про це розповів сам постраждалий житель столиці Віталій Павлюк на своїй сторінці в Facebook.

Також хлопець опублікував фото авто нападника та знімок свого обличчя в крові.

Зазначається, що автомобіліст вирішив порушити правила дорожнього руху і проїхати тротуаром, щоб не стояти в пробці. Коли плани водія Volkswagen зірвав велосипедист і перегородив шлях, чоловік вийшов з іномарки та розбив йому ніс.

Після інциденту юнак звернувся в поліцію і написав заяву. Випадок зафіксували правоохоронці Оболонського району.

Після події Павлюку довелося відповідати на закиди, що він і сам на ровері не мав права їхати по тротуару.

"Я не їхав тротуаром, а спішився і вийшов пішки на тротуар лише тоді коли побачив, що авто рухається тротуаром. Я знаю, що велосипедом заборонено їздити по тротуару", - написав він.

Також Павлюк прикріпив скрін зі своїм маршрутом на карті та вказав такі роз'яснення:

Я їду на велосипеді по проїжджій частині Місце бійки Я йду пішки назустріч поліції.

В Києві водій джипа жорстоко побив велосипедиста - заважав проїхати тротуаром (Фото: facebook.com/vpavliuk)

Як розповів постраждалий молодий чоловік, водій бив його мовчки, кулаками в обличчя. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Я просто постукав кулаком по капоту. І він дуже розлютився. Вийшов з машини. У мене в кишені був балончик. Я його трохи залив, але це йому нічого не заподіяло. Він взяв і поїхав", - каже Віталій.

Після публікації розповіді про інцидент небайдужі користувачі мережі жваво відреагували на ситуацію і влаштували справжнє власне розслідування. Висловлюється припущення, що водієм міг бути колишній столичний чиновник.

Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження та ідентифікували особу нападника.

Зауважується, що тепер зловмиснику загрожує штраф або обмеження волі до 5 років.

Відео: У Києві водій побив велосипедиста, який заважав проїхати тротуаром

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