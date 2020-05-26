У Києві автомобіль влетів в зупинку: що відомо

У Києві автомобіль влетів у зупинку (Колаж РБК-Україна, фото: Київ Оперативний)

Елітний позашляховик протаранив в Києві зупинку, на якій були люди

У Києві елітний позашляховик влетів в зупинку громадського транспорту, на якій в той момент знаходилися люди. Інцидент стався у вівторок, 26 травня, на вулиці Олени Теліги.

Автомобіль марки Hyundai влетів у зупинку, на якій перебували люди. Водій елітного позашляховика спробував виправдатися тим, що винен інший учасник дорожнього руху.

"На Олени Теліги, недалеко від АЗС Shell, є зупинка громадського транспорту. На цій зупинці перебувало три людини, які чекали на транспорт. Саме в цю зупинку і влетів на швидкості водій Hyundai. В результаті наїзду одного з чоловіків довелося госпіталізувати", - розповіли деталі події на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

ДТП вже зайнялися співробітники правоохоронних органів, вони встановлюють всі подробиці події. Водій позашляховика стверджує, що його змусили виїхати на зупинку.

"Водій Hyundai стверджує, що його підрізали, а тому він вимушено крутонув кермо, в'їхав в ще один Hyundai, а вже потім вилетів на зупинку", - йдеться в повідомленні.

На фото з місця події видно, що від скляної зупинки залишився тільки каркас, а все скло повністю розбите.

У Києві позашляховик влетів у зупинку з людьми (Фото: Київ Оперативний)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на трасі Київ-Харків в ДТП загинули три людини, серед жертв одна дитина.

А також ми повідомляли про те, що в Рівному Lanos в'їхав у тролейбус.

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Автор: Маруся Щаслива