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В Киеве автомобиль влетел в остановку: что известно

STYLERПроисшествия    26.05.2020 - 19:34
В Киеве автомобиль влетел в остановку: что известно
В Киеве автомобиль влетел в остановку (Коллаж РБК-Украина, фото: Киев Оперативный)

Элитный внедорожник протаранил в Киеве остановку, на которой были люди

В Киеве элитный внедорожник влетел в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. Инцидент произошел во вторник, 26 мая, на улице Елены Телиги.

Автомобиль марки Hyundai влетел в остановку, на которой находились люди. Водитель элитного внедорожника попытался оправдаться тем, что виноват другой участник дорожного движения.

"На Елены Телиги, недалеко от АЗС Shell, есть остановка общественного транспорта. На этой остановке находилось три человека, которые ждали транспорт. Именно в эту остановку и влетел на скорости водитель Hyundai. В результате наезда одного из мужчин пришлось госпитализировать", - рассказали детали происшествия на странице Киев Оперативный в Facebook.

Данным ДТП уже занялись сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают все подробности происшествия. Водитель внедорожника утверждает, что его вынудили выехать на остановку.

"Водитель Hyundai утверждает, что его подрезали, а поэтому он вынужденно крутанул руль, въехал в еще один Hyundai, а уже потом вылетел на остановку", - говорится в сообщении.

На фото с места происшествия видно, что от стеклянной остановки остался только каркас, а все стекла полностью разбиты.

В Киеве автомобиль влетел в остановку: что известно

В Киеве автомобиль влетел в остановку: что известно

В Киеве автомобиль влетел в остановку: что известно

В Киеве автомобиль влетел в остановку: что известно

В Киеве внедорожник влетел в остановку с людьми (Фото: Киев Оперативный)

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Киев-Харьков в ДТП погибли три человека и среди жертв один ребенок.

А также мы сообщали о том, что в Ровно Lanos въехал в троллейбус.

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Автор: Маруся Счастливая

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