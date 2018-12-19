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У Києві банда в масках пограбувала заправку (відео)

STYLERПодії    19.12.2018 - 09:17
У Києві банда в масках пограбувала заправку (відео)
Колаж РБК-Україна

Пограбування сталося на вулиці Визволителів, 8а

14 грудня банда грабіжників в гумових масках увірвалася на автозаправку КЛО у Дніпровському районі Києва. Відео пограбування з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

На відео видно, як один із злочинців забігає на АЗС з електрошокером і забирає гроші з каси. При цьому на виході з заправної станції поліцейські затримують грабіжників.

Під час пограбування у злочинців при собі були пістолети і ножі. Усіх членів пограбування затримала поліція.

 
Фото: kyivoperativ.info

Нагадаємо, в Харкові поліція затримала чоловіка, який пограбував касу зали з ігровими автоматами, поранивши при цьому охоронця.

Раніше також повідомлялося, що міліція Києва розшукує злочинців, які влаштували перестрілку поруч з супермаркетом вул. Сурікова у Солом'янському районі.

Також ми повідомляли про те, що в Одесі поліцейські затримали грабіжника, який здійснював напади на банківські відділення міста.

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