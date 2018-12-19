В Киеве банда в масках ограбила заправку (видео)

Коллаж РБК-Украина

Ограбление произошло по улице Освободителей, 8а

14 декабря банда грабителей в резиновых масках ворвалась на автозаправку КЛО в Днепровском районе Киева. Видео ограбления появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На видео видно, как один из преступников забегает на АЗС с электрошокером и забирает деньги из кассы. При этом на выходе из заправочной станции полицейские задерживают грабителей.

Во время ограбления у преступников при себе были пистолеты и ножи. Всех членов ограбления задержала полиция.

Фото: kyivoperativ.info

Напомним, в Харькове полиция задержала мужчину, который ограбил кассу зала с игровыми автоматами, ранив при этом охранника.

Ранее также сообщалось, что полиция Киева разыскивает преступников, которые устроили перестрелку рядом с супермаркетом на ул. Сурикова в Соломянском районе.

Также мы сообщали о том, что в Одессе полицейские задержали грабителя, который совершал нападения на банковские отделения города.