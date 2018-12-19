ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве банда в масках ограбила заправку (видео)

STYLERПроисшествия    19.12.2018 - 09:17
В Киеве банда в масках ограбила заправку (видео)
Коллаж РБК-Украина

Ограбление произошло по улице Освободителей, 8а

14 декабря банда грабителей в резиновых масках ворвалась на автозаправку КЛО в Днепровском районе Киева. Видео ограбления появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На видео видно, как один из преступников забегает на АЗС с электрошокером и забирает деньги из кассы. При этом на выходе из заправочной станции полицейские задерживают грабителей.

Во время ограбления у преступников при себе были пистолеты и ножи. Всех членов ограбления задержала полиция.

  
Фото: kyivoperativ.info

Напомним, в Харькове полиция задержала мужчину, который ограбил кассу зала с игровыми автоматами, ранив при этом охранника.

Ранее также сообщалось, что полиция Киева разыскивает преступников, которые устроили перестрелку рядом с супермаркетом на ул. Сурикова в Соломянском районе.

Также мы сообщали о том, что в Одессе полицейские задержали грабителя, который совершал нападения на банковские отделения города.

"В тюрьму посадят": водитель киевского троллейбуса угрожал пассажирам "Автоевромстители": в Киеве владельцам "евроблях" пробили колеса (видео)
Новости Украины Киевограбление
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь