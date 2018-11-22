У Києві на дитячому майданчику виявили мертвого чоловіка

Фото (kiev.informator.ua)

Померлий був зі спущеними штанами і з піною у роті

у Києві У Дніпровському районі місцевими жителями був виявлений чоловічий труп. Чоловік помер прямо сидячи на лавочці на дитячому майданчику біля житлових будинків за адресою вулиця Олександра Бойченка, 14. Про це повідомляє "Інформатор".

Померлого чоловіка побачили жителі будинку, який стоїть поруч. Вони викликали правоохоронців та швидку. Чоловік, що сидів на лавочці, ознак життя не подавав. Зазначається, що у нього з рота йшла піна, і чомусь, були спущені штани. На вигляд загиблому приблизно 35-40 років. Ніяких документів при ньому поліцейські не виявили, а тому особистість встановити поки не змогли.



Співробітники поліції стверджують, що чоловік не був схожий на безхатченка, хоча і виглядав неблагополучно. Медики припускають, що можливою причиною смерті могло бути передозування наркотиками, до такого висновку лікарі прийшли, дивлячись на зовнішні ознаки. Все що знайшли поруч з тілом: пачка сигарет і запальничка. Територію дитячого майданчика огородили. На місці працювали слідчі, поліцейські та медики зі "швидкої". Причини смерті можна буде встановити тільки після проведення розтину.

Фото: мертвий чоловік на дитячому майданчику (kiev.informator.ua)

Раніше ми повідомляли, що 23 жовтня в Харківській області росіянин намагався перетнути пункт пропуску "Гоптівка" з трупом жінки на задньому сидінні, видаючи його за живого пасажира.

Також ми писали про те, що 29 вересня співробітники поліції в Дніпрі приїхали за викликом трьох підлітків, які виявили у дворі біля старих погребів розкладений труп.

Нагадаємо, що 25 вересня в Києві на Троєщині був виявлений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті - йому відрізали статеві органи. Загиблого звинуватили в педофілії.



Відео: РБК-Україна