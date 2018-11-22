В Киеве на детской площадке обнаружили мертвого мужчину

Фото (kiev.informator.ua)

Умерший был со спущенными штанами и с пеной во рту

В Киеве в Днепровском районе местными жителями был обнаружен мужской труп. Мужчина умер прямо сидя на лавочке на детской площадке возле жилых домов по адресу улица Александра Бойченко, 14. Об этом сообщает "Информатор".

Умершего мужчину увидели жители рядом стоящего дома. Они вызвали правоохранителей и "скорую". Человек, сидевший на лавочке, признаков жизни не подавал. Отмечается, что у него изо рта шла пена, и почему-то, были спущены штаны. На вид погибшему примерно 35-40 лет. Никаких документов при нем полицейские не обнаружили, а потому личность установить пока не смогли.



Сотрудники полиции утверждают, что мужчина не был похож на бездомного, хотя и выглядел неблагополучно. Медики предполагают, что возможной причиной смерти могла быть передозировка наркотиками, к такому заключению врачи пришли, глядя на внешние признаки. Все что нашли рядом с телом: пачка сигарет и зажигалка. Территорию детской площадки оградили. На месте работали следователи, полицейские и медики из "скорой". Причины смерти можно будет установить только после проведения вскрытия.

Фото: мертвый мужчина на детской площадке (kiev.informator.ua)

Ранее мы сообщали, что 23 октября в Харьковской области россиянин пытался пересечь пункт пропуска "Гоптовка" с трупом женщины на заднем сидении, выдавая его за живого пассажира.

Также мы писали о том, что 29 сентября сотрудники полиции в Днепре приехали по вызову троих подростков, которые нашли во дворе около старых погребов разложившийся труп.

Напомним, что 25 сентября в Киеве на Троещине был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти - ему отрезали половые органы. Погибшего обвинили в педофилии.



Видео: РБК-Украина