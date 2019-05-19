У Києві на дитячому майданчику сталася стрілянина через лайку: усі подробиці

У Києві на дитячому майданчику сталася стрілянина через розпиття алкогольних напоїв і вживання нецензурної лексики в розмові при дитині. Як розповідає ініціатор діалогу, він попросив відпочиваючих перестати лаятися матом, після чого йому довелося захищати себе і свого сина. Про це розповідається в співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook.

В співтоваристві розповіли, за яких обставин сталася стрілянина.

"Бухі бидлани вживали своє пійло посеред білого дня прямо на дитячому майданчику. Їм було байдуже на нецензурну лайку, яка вилітала з їхніх ротів. Навіть, незважаючи на те, що на гойдалках поруч знаходився батько з дитиною. Так тривало близько 10 хвилин, поки батько не зробив алкашне зауваження", - йдеться в повідомленні.

Після невдалої розмови відпочиваючі вирішили побити чоловіка, який зробив їм зауваження.

"Алкашня полізла на батька з кулаками, він зробив кілька попереджувальних пострілів вгору з травматичного пістолета, але це не зупинило агресорів. Тоді кулі почали летіти по ногах. Поруч патрулювали правоохоронці з поліції охорони, які заспокоїли алкашів терном. Одного з неадекватів забрала швидка. Трохи влучив. Зброя легальна, зареєстрована", - підсумували в публікації.

У Києві на дитячому майданчику сталася стрілянина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В мережі по-різному відреагували на інцидент. Багатьох здивувало, що чоловік взяв на дитячий майданчик з собою пістолет:

Виходячи з дитиною на дитячий майданчик, не забудь про пістолет.

Тато вам не мама.

Висловлюю свою особисту повагу людині, яка не "забилася в куточок" як гидкий слимак, а стала на захист своїх прав. Мої вітання - всі б так себе вели, і ми давно б жили як люди у своїй країні!

Мужик молодець, і навчив, і дав відсіч. Наступного разу будуть реагувати на зауваження. Спрацює інстинкт. А в цілому, давно пора навести порядок з бидлом, яке бухає, колеться і краде.

Хтось навіть порівняв вчинок киянина з головним героєм фільму "Ворошиловський стрілок".

У Києві на дитячому майданчику сталася стрілянина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше в Одеській області затримали підозрюваного в обстрілі автомобіля поліцейських.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з вікна квартири.

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