У Києві голий молодик озброївся пляшкою і напав на відвідувачів кафе (відео 21+)

У Києві неадекватний молодий чоловік абсолютно без одягу напав на відвідувачів кафе, озброївшись пляшкою. Інцидент стався на вулиці Антоновича, 104, недалеко від станції метро "Палац "Україна".

НП потрапила на відео, після чого кадри розмістили в мережі .

Як видно на кадрах, голий молодик проходить повз людей, які сидять на літній терасі кафе, і щось собі бурмоче під ніс. Потім він дістає пляшку зі сміттєвої урни тут же біля закладу, розгортається і раптово розбиває її об голову чоловіка, який сидів до нього спиною в компанії друзів.

Після цього вже "розочкою" агресивний неадекват завдає потерпілому два удари в правий бік, і потім - навідліг б'є розбитою пляшкою по обличчю друга своєї першої жертви, який спробував захистити товариша і схопити нападника.

Дві дівчини з цієї ж компанії злякано схоплюються з місця, а буйний хлопець просто йде геть.

Відео нападу можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - кадри можуть вас шокувати, 21+)

На місце події викликали поліцію, і незабаром неадеквата в "костюмі Адама" затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як поінформували 24 вересня в прес-службі поліції Києва, нападника - уродженця Житомирської області, 2003 року народження - скрутили свідки НП, і тримали до приїзду правоохоронців.

Затриманому оголосили підозру. Його дії були кваліфіковані як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК), за яке передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

Виявилося, що хлопець перебував під дією наркотиків. Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

Суд відправив фігуранта під цілодобовий домашній арешт.