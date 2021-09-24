В Киеве голый парень вооружился бутылкой и напал на посетителей кафе (видео 21+)

В Киеве неадекватный молодой человек совершенно без одежды напал на посетителей кафе, вооружившись бутылкой. Инцидент произошел на улице Антоновича, 104, недалеко от станции метро "Дворец "Украина".

ЧП попало на видео, после чего кадры разместили в сети .

Как видно на кадрах, голый парень проходит мимо сидящих на летней террасе кафе людей, и что-то себе бормочет под нос. Затем он достает бутылку из мусорной урны тут же около заведения, разворачивается и внезапно разбивает ее об голову мужчины, который сидел к нему спиной в компании друзей.

После этого уже "розочкой" агрессивный неадекват наносит пострадавшему два удара в правый бок, и затем - наотмашь бьет разбитой бутылкой по лицу друга своей первой жертвы, который попробовал защитить товарища и схватить нападавшего.

Две девушки из этой же компании испуганно вскакивают с места, а буйный парень просто уходит прочь.

Видео нападения можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - кадры могут вас шокировать, 21+)

На место происшествия вызвали полицию, и вскоре неадеквата в "костюме Адама" задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как проинформировали 24 сентября в пресс-службе полиции Киева, нападавшего - уроженца Житомирской области, 2003 года рождения - скрутили свидетели ЧП, и держали до приезда правоохранителей.

Задержанному объявили подозрение. Его действия были квалифицированы как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК), за которое предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Оказалось, что парень находился под действием наркотиков. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

Суд отправил фигуранта под круглосуточный домашний арест.