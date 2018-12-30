У Києві горів гаражний кооператив (відео)

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Причини займання з'ясовуються

Загоряння гаражного кооперативу сталося на вулиці Героїв Сталінграду в Оболонському районі Києва. Відео з місця події опублікував ресурс "ДТП KIEV UA" у Facebook.

Пожежа у гаражному кооперативі (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua/)

На місці події працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Причини спалаху та наявність потерпілих - поки що не відомі.

Нагадаємо, нещодавно адвокату Рибіну спалили автомобіль.

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