У Києві горів гаражний кооператив (відео)

Причини займання з'ясовуються
Загоряння гаражного кооперативу сталося на вулиці Героїв Сталінграду в Оболонському районі Києва. Відео з місця події опублікував ресурс "ДТП KIEV UA" у Facebook.
Пожежа у гаражному кооперативі (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua/)
На місці події працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Причини спалаху та наявність потерпілих - поки що не відомі.
Нагадаємо, нещодавно адвокату Рибіну спалили автомобіль.
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