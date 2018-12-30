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В Киеве горел гаражный кооператив (видео)

STYLERПроисшествия    30.12.2018 - 15:15
В Киеве горел гаражный кооператив (видео)
Иллюстративное фото: РБК-Украина

Причины возгорания выясняются

Возгорание гаражного кооператива произошло на улице Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева. Видео с места происшествия опубликовал ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

Пожар в гаражном кооперативе (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua/)

На месте происшествия работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания и есть ли пострадавшие - пока не известны.

Напомним, недавно адвокату Рыбину сожгли автомобиль.

Также мы писали о том, что возле Кипра загорелся нефтяной танкер.

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