В Киеве горел гаражный кооператив (видео)

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Причины возгорания выясняются

Возгорание гаражного кооператива произошло на улице Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева. Видео с места происшествия опубликовал ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

Пожар в гаражном кооперативе (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua/)

На месте происшествия работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания и есть ли пострадавшие - пока не известны.

Напомним, недавно адвокату Рыбину сожгли автомобиль.

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