"Скромний герой": в мережі розповіли про хлопця-медика, який рятував людей під час пожежі у Львові

Фото: Андрій Алямский (facebook.com/backandalive)

Всіх постраждалих доставили в лікарню

22 грудня під час пожежі різдвяного ярмарку у Львові військовий Андрій Алямский допомагав рятувати життя людей. Хлопець працює військовим медиком у військовій частині А3618 (навчальний артилерійський полк). Він першим надав медичну допомогу потерпілим до приїзду швидкої допомоги. Про це повідомляється на сторінці "Повернися живим" Facebook.

"Андрій рятував! Сьогодні, 22 грудня, хлопець з фото рятував людей, постраждалих під час пожежі на ярмарку у Львові. Армійця звати Андрій Алямський, він - військовий медик з в\ч А3618 (навчальний артилерійський полк). Поки не приїхали карети швидкої, Алямський надавав постраждалим першу медичну допомогу, а ще розмовляв з ними і жартував, щоб не втрачали свідомість. Четверо потерпілих перебувають у реанімації, всі постраждалі були госпіталізовані у 8-му клінічну лікарню з опіками різного ступеня", - сказано в повідомленні на сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Фото: Андрій Алямский (facebook.com/backandalive)

Глава прес-служби патрульної поліції Львова Катерина Рибій висловила захоплення "скромним героєм", який не пройшов повз, а почав рятувати людей.

"Ви б чули, з яким захватом про нього розповідали патрульні. Говорили, що Андрій працював дуже професійно. Швидко розрізав одяг постраждалим, тому що вона плавилася на них, втішав, говорив, жартував з ними щоб люди не втрачали свідомість. Скромний герой! Радує, що є небайдужі!" - написала у себе на сторінці в Facebook Катерина.

Скріншот поста (Катерина Рибій/Facebook)

Фото: Андрій Алямский (Катерина Рибій/Facebook)

Нагадаємо, 22 декабряоколо 13:15 на різдвяному ярмарку у центрі Львова сталася пожежа. За попередньою інформацією, займання сталося в одній з хатинок.

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