"Скромный герой": в сети рассказали о парне-медике, спасавшем людей во время пожара во Львове

Фото: Андрей Алямский (facebook.com/backandalive)

Всех пострадавших доставили в больницу

22 декабря во время пожара рождественской ярмарки во Львове военный Андрей Алямский помогал спасать жизни людей. Парень работает военным медиком в военной части А3618 (учебный артиллерийский полк). Он первым оказал медицинскую помощь пострадавшим до приезда скорой помощи. Об этом сообщается на странице "Вернись живым" в Facebook.

"Андрей спасал! Сегодня, 22 декабря, парень с фото спасал людей, пострадавших во время пожара на ярмарке во Львове. Армейца зовут Андрей Алямский, он - военный медик из в\ч А3618 (учебный артиллерийский полк). Пока не приехали кареты скорой, Алямский оказывал пострадавшим первую медицинскую помощь, а еще разговаривал с ними и шутил, чтобы не теряли сознание. Четверо из пострадавших находятся в реанимации, все пострадавшие были госпитализированы в 8-ую клиническую больницу с ожогами разной степени", - сказано в сообщении на странице.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Фото: Андрей Алямский (facebook.com/backandalive)

Глава пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий высказала восхищение "скромным героем", который не прошел мимо, а начал спасать людей.

"Вы бы слышали с каким восторгом о нем рассказывали патрульные. Говорили, что Андрей работал очень профессионально. Быстро разрезал одежду пострадавшим, потому что она плавилась на них, утешал, говорил, шутил с ними чтобы люди не теряли сознание. Скромный герой! Радует, что есть неравнодушные!" - написала у себя на страничке в Facebook Екатерина.

Скриншот поста (Екатерина Рыбий/Facebook)

Фото: Андрей Алямский (Екатерина Рыбий/Facebook)

Напомним, то 22 декабряоколо 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. По предварительной информации возгорание произошло в одной из избушек.

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