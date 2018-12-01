У Києві грабіжник взяв в заручники власну матір: деталі інциденту

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що зараз життю жінки нічого не загрожує

В ніч на 1 грудня невідомий напав на киянина: погрожував йому ножем та відібрав рюкзак. Біля одного з будинків на вулиці Стадіонній виявили порожній рюкзак і з'ясували, що передбачуваний зловмисник зайшов у під'їзд. В результаті операції "Заручник" поліція затримала чоловіка, який забарикадувався у квартирі і насильно утримував матір. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Київської області Facebook.

Як виявилося, після нападу на киянина, невідомий забарикадувався в квартирі, де в одній з кімнат насильно утримував матір. Під час спілкування з поліцейськими він навідріз відмовився відкривати двері і погрожував жінці фізичною розправою. Фізично жінка не постраждала, проте зараз її оглядають лікарі "швидкої". Зі зловмисником спілкуються поліцейські.

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Я прийняв рішення про введення спеціальної поліцейської операції "Заручник", залучили спецназівців і психолога. Коли зрозуміли, що переговори не дають результату, переконавшись, що життю жінки нічого не загрожує, рятувальники вибили двері. Зловмисника затримали, а жінку звільнили", - розповів начальник Головного управління поліції Андрій Крищенко.

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

Киянку оглядають лікарі "швидкої", а її син дає пояснення слідчим.

"У квартирі в рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 187 (Розбій) КК України, проводиться невідкладний обшук. Після проведення невідкладних слідчих дій буде вирішуватися питання про додаткову правову кваліфікацію події", - підсумував Андрій Крищенко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/UA.KyivPolice

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Відео: РБК-Україна