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В Киеве грабитель взял в заложники собственную мать: детали инцидента

STYLERПроисшествия    01.12.2018 - 19:02
В Киеве грабитель взял в заложники собственную мать: детали инцидента
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает

В ночь на 1 декабря неизвестный напал на киевлянина: угрожал ему ножом и отобрал рюкзак. Возле одного из домов на улице Стадионной обнаружили пустой рюкзак и выяснили, что предполагаемый злоумышленник зашел в подъезд. В результате операции "Заложник" полиция задержала мужчину, который забаррикадировался в квартире и насильно удерживал мать. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области в Facebook.

Как оказалось, после нападения на киевлянина, неизвестный забаррикадировался в квартире, где в одной из комнат насильно удерживал мать. Во время общения с полицейскими он наотрез отказался открывать дверь и угрожал женщине физической расправой. Физически женщина не пострадала, однако сейчас ее осматривают врачи "скорой". Со злоумышленником общаются полицейские.

В Киеве грабитель взял в заложники собственную мать: детали инцидента

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

"Я принял решение о введении специальной полицейской операции "Заложник", привлекли спецназовцев и психолога. Когда поняли, что переговоры не дают результата, убедившись, что жизни женщины ничего не угрожает, спасатели выломали дверь. Злоумышленника задержали, а женщину освободили", - рассказал начальник Главного управления полиции Андрей Крищенко.

В Киеве грабитель взял в заложники собственную мать: детали инцидента

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

Киевлянку осматривают врачи "скорой", а ее сын дает объяснения следователям.

"В квартире в рамках уголовного производства, начатого по статье 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, производится неотложный обыск. После проведения неотложных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации произошедшего", - подытожил Андрей Крищенко.

В Киеве грабитель взял в заложники собственную мать: детали инцидента

Скриншот поста аккаунта facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, что в Сумах засудили на 3 года женщину, которая держала в заложниках ребенка.

Ранее мы писали, что украинских моряков освободили из плена нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что в Германии вооруженный мужчина захватил заложницу на заправке.

Видео: РБК-Украина

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