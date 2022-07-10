ru ua
Нд, 10 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Києві побили фанатку Путіна, яка атакувала дітей, що збирали на ЗСУ (відео)

Новость на русском →
Київ, Неділя 10 липня 2022 14:58
В Києві побили фанатку Путіна, яка атакувала дітей, що збирали на ЗСУ (відео) Колаж РБК-Україна: В Києві побили фанатку Путіна
Автор: Світлана Мащенко

У Києві побили й облили фарбою жіночку-фанатку путіна, яка накинулася ан дітей, що збирали на ЗСУ.

В мережі з'явилося відео з інцидентом - читайте подробиці в матеріалі Styler нижче.

Хоча початку інциденту на відео нема, Telegram-канали пишуть, що ця жіночка з кравчучкою перевернула столик, на якому діти продавали іграшки, збираючи на потреби ЗСУ.

Вона викрикувала: "Скоро прийде путін і порядок наведе".

В ситуацію втрутилися перехожі, які трохи потягали любительницю "руського міра" за волосся і поваляли долі. Особливо відзначилася місцева продавчиня, яка порозкидала вміст кравчучки прихильниці путіна по вулиці.

Коли бійка вже завершилася, з'явився чоловік з відром білої фарби, який вилив все це на голову "героїні".

"Ой молодець, хай ще одне відро", - вигукували очевидці.

Раніше ми писали, що скандальна Міс Львів рекламує російський бренд під час війни.

А також писали, що Ані Лорак розважає вірмен у вульгарному вбранні і далі мовчить про війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін русский мир
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя