В Києві побили фанатку Путіна, яка атакувала дітей, що збирали на ЗСУ (відео)
У Києві побили й облили фарбою жіночку-фанатку путіна, яка накинулася ан дітей, що збирали на ЗСУ.
В мережі з'явилося відео з інцидентом - читайте подробиці в матеріалі Styler нижче.
Хоча початку інциденту на відео нема, Telegram-канали пишуть, що ця жіночка з кравчучкою перевернула столик, на якому діти продавали іграшки, збираючи на потреби ЗСУ.
Вона викрикувала: "Скоро прийде путін і порядок наведе".
В ситуацію втрутилися перехожі, які трохи потягали любительницю "руського міра" за волосся і поваляли долі. Особливо відзначилася місцева продавчиня, яка порозкидала вміст кравчучки прихильниці путіна по вулиці.
Коли бійка вже завершилася, з'явився чоловік з відром білої фарби, який вилив все це на голову "героїні".
"Ой молодець, хай ще одне відро", - вигукували очевидці.
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