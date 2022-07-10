В Києві побили фанатку Путіна, яка атакувала дітей, що збирали на ЗСУ (відео)

У Києві побили й облили фарбою жіночку-фанатку путіна, яка накинулася ан дітей, що збирали на ЗСУ.

В мережі з'явилося відео з інцидентом - читайте подробиці в матеріалі Styler нижче.

Хоча початку інциденту на відео нема, Telegram-канали пишуть, що ця жіночка з кравчучкою перевернула столик, на якому діти продавали іграшки, збираючи на потреби ЗСУ.

Вона викрикувала: "Скоро прийде путін і порядок наведе".

В ситуацію втрутилися перехожі, які трохи потягали любительницю "руського міра" за волосся і поваляли долі. Особливо відзначилася місцева продавчиня, яка порозкидала вміст кравчучки прихильниці путіна по вулиці.

Коли бійка вже завершилася, з'явився чоловік з відром білої фарби, який вилив все це на голову "героїні".

"Ой молодець, хай ще одне відро", - вигукували очевидці.