В Киеве избили фанатку Путина, которая атаковала детей, собиравших на ВСУ (видео)
В Киеве избили и облили краской женщину-фанатку путина, которая набросилась на детей, собиравших на ВСУ.
В сети появилось видео с инцидентом - читайте подробности в материале Styler ниже.
Хотя начала инцидента на видео нет, Telegram-каналы пишут, что эта женщина с кравчучкой перевернула столик, на котором дети продавали игрушки, собирая на нужды ВСУ.
Она выкрикивала: "Скоро придет путин и порядок наведет".
В ситуацию вмешались прохожие, которые немного потаскали любительницу "русского мира" за волосы и поваляли по асфальту. Особенно отличилась местная продавщица, которая разбросала содержимое кравчучки поклонницы путина по улице.
Когда драка уже завершилась, появился мужчина с ведром белой краски, который вылил все это на голову "героини".
"Ой молодец, пусть еще одно ведро", - восклицали очевидцы.
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