У Києві кабіна ліфта мало не вбила няню і немовля

Колаж РБК-Україна

Няня швидко відреагувала і встигла вихопити дитину з коляски

У Києві кабіна ліфта мало не вбила няню і маленьку дитини, коли вони поверталися з прогулянки. Про це повідомили на сторінці "Інформатор" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався в Дарницькому районі столиці по вулиці Руденко,6. Няня поверталася з прогулянки з двомісячним малям в колясці. Вони зайшли в під'їзд і няня почала викочувати коляску в кабіну. Але до кінця вкотити вона її не встигла, кабіна ліфта почала підніматися.

Перелякана жінка схопила дитину на руки і вискочила з ліфта - таким чином вона врятувала немовляті життя.

Кабіна ліфта потягла за собою коляску і затиснула її під стелею дверей підйомника.

Фото: "Київ Оперативний"

На місце події була викликана поліція і медики. На щастя, дитина не постраждала, а ось няня знаходиться в шоковому стані.

На Руденко ліфт зажував коляску з 2-місячною дитиною Опубліковано Інформатор Київ Середа, 12 грудня 2018 р.

"Так, такий випадок зареєстрований, але оскільки ніхто з людей не постраждав, то оперативна група на місце не виїжджала, в усьому розбираються патрульні", – розповіли в патрульній поліції міста Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чикаго ліфт з людьми впав з 95 поверху хмарочоса.

А також розповідали про те, що у Львові в ліфті застряг немовля в колясці.