В Киеве кабина лифта чуть не убила няню и младенца

Коллаж РБК-Украина

Няня быстро отреагировала и успела выхватить ребенка из коляски

В Киеве кабина лифта чуть не убила няню и маленького ребенка, когда они возвращались с прогулки. Об этом сообщили на странице "Информатор" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы по улице Руденко,6. Няня возвращалась с прогулки с двухмесячным малышом в коляске. Они зашли в подъезд и няня начала вкатывать коляску в кабину. Но до конца вкатить она ее не успела, кабина лифта начала подниматься.

Перепуганная женщина схватила ребенка на руки и выскочила из лифта - таким образом она спасла младенцу жизнь.

Кабина лифта потащила за собой коляску и зажала ее под потолком дверей подъемника.

Фото: "Киев Оперативный"

На место происшествия была вызвана полиция и медики. К счастью, ребенок не пострадал, а вот няня находится в шоковом состоянии.

На Руденко лифт зажевал коляску с 2-месячным ребёнком Опубліковано Информатор Киев Середа, 12 грудня 2018 р.

"Да, такой случай зарегистрирован, но поскольку никто из людей не пострадал, то оперативная группа на место не выезжала, во всем разбираются патрульные", – рассказали в патрульной полиции города Киева.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чикаго лифт с людьми рухнул с 95 этажа небоскреба.

А также рассказывали о том, что во Львове в лифте застрял младенец в коляске.