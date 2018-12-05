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У Києві через комунальників авто провалилося у яму

STYLERПодії    05.12.2018 - 19:00
У Києві через комунальників авто провалилося у яму
Колаж РБК-Україна

НП сталася на Подолі на вулиці Кирилівська

У Києві чергова НП через роботу комунальних служб. Автомобіль провалився у яму, яка утворилася після проведеного ремонту труб гарячої води під землею. Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Пригода сталася по вулиці Кирилівська 111, на Подолі, у Києві. За повідомленням користувача сторінки в соцмережі, комунальні служби поспішали виконати роботи. Труби, що знаходяться під землею, вони поміняли, але саму дорогу в порядок не привели. Не було навіть огорожі проблемної ділянки.

 

В кращих традиціях комунальників Кирилівська, 111. Міняли труби гарячої води, які прорвало, а закопати нормально не змогли. Ось і результат.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 5 грудня 2018 р.

Відео з Facebook (facebook.com/KyivOperativ)

В залишену після комунальників яму, провалилося авто, що підтверджує відеосюжет, розміщений в соцмережі.

У Києві через комунальників авто провалилося у яму

Скріншот з Facebook (facebook.com/KyivOperativ)

"На Герцена біля обласної лікарні теж розкопали, засипали каменями. За декілька тижнів автомобілі вже встигли розкидати ці камені і вийшов виступ висотою з бордюр. Завжди було цікаво, чому не можна відразу заасфальтувати..." - висловив свою думку в коментарях до відео користувач Yevheniy Krasovsky.

Раніше повідомлялося, що в Києві 4 грудня, через аварію в Солом'янському районі без опалення залишилися 750 будинків. На центральній тепломагістралі на Чоколівському бульварі стався порив у тепловому колекторі.

Також у Києві 13 листопада, було відновлено рух тролейбусів та автобусів по вулиці Жилянській. В результаті прориву тепломережі на вул. Жилянській - вул. Шота Руставелі було заблоковано рух транспорту..

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