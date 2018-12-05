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В Киеве из-за коммунальщиков авто провалилось в яму

STYLERПроисшествия    05.12.2018 - 19:00
В Киеве из-за коммунальщиков авто провалилось в яму
Коллаж РБК-Украина

ЧП произошло на Подоле по улице Кирилловская

В Киеве очередное ЧП из-за работы коммунальных служб. Автомобиль провалился в яму, котораю образовалась после проведенного ремонта труб горячей воды под землей. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Происшествие произошло по улице Кирилловская 111, на Подоле, в Киеве. По сообщению пользователя страницы в соцсетях, коммунальные службы торопились выполнить работы. Трубы, находящиеся под землей, они поменяли, но саму дорогу в порядок не привели. Не было даже ограждения проблемного участка.

 

В лучших традициях коммунальщиков Кирилловская, 111. Меняли трубы горячей воды, которые прорвало, а закопать нормально не смогли. Вот и результат.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 5 грудня 2018 р.

Видео с Facebook (facebook.com/KyivOperativ)

В оставшиуюся после коммунальщиков яму, проваливалось авто, что подтверждается видеосюжетом, размещенном в соцсети.

В Киеве из-за коммунальщиков авто провалилось в яму

Скриншот с Facebook (facebook.com/KyivOperativ)

"На Герцена возле обласной больницы тоже раскопали, засыпали камнями. За несколько недель автомобили уже успели раскидать эти камни и получился выступ высотой с бордюр. Всегда было интересно, почему не можно сразу заасфальтировать..." - высказал свое мнение в комментариях к видео пользователь Yevheniy Krasovsky. 

Ранее сообщалось, что в Киеве 4 декабря, из-за аварии в Соломенском районе без отопления остались 750 домов. На центральной тепломагистрали на Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе.

Также в Киеве 13 ноября, было возобновлено движение троллейбусов и автобусов по улице Жилянской. В результате прорыва теплосети на ул. Жилянской - ул. Шота Руставели было заблокировано движение транспорта.

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