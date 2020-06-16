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У Києві "коп" закинув недопалок у вікно водія-хама: згорів би, що ж зробиш

STYLERПодії    16.06.2020 - 13:15
У Києві "коп" закинув недопалок у вікно водія-хама: згорів би, що ж зробиш
У Києві поліцейський закинув недопалок водієві в авто (фото: autotonkosti)

У Києві патрульний і водій звинуватили один одного в хамській поведінці

У Києві стався інцидент між водієм і патрульним. Поліцейський, що зупинив авто, недовго думаючи закинув назад у машину "бичок", який хлопець викинув з вікна.

Молодий чоловік висловив обурення на відео і звернутися до головних українських силовиків з проханням вжити заходів.

"Ну добре, я викинув бичок. Ну можна сказати, вийди і підніми. А зараз якби у мене в машині пожежа була?" - запитав водій патрульного.

На що поліцейський відповів йому, що "згорів би, що ж зробиш, а як ти думав?"

Хлопець звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника Антона Геращенка, щоб вони навчили своїх підлеглих правилами етикету, шанобливого ставлення до громадян України.

"А не хамити, ображати, і бички в машину кидати", - обурився молодий чоловік.

Водій #Skoda викинув недопалок з вікна, бо звик так робити завжди і скрізь. Яким же було його здивування, коли не аби хто, а працівник поліції закинувши йому його сміття назад в авто. Одразу скаргу міністру, його заступнику і тд Правильно зробив коп? #у_вас_упало

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 16 червня 2020 р.

У Києві поліцейський закинув недопалок назад водієві в авто (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Як ми писали раніше, під Луганськом "коп" викинув з вікна 27-річну дівчину на очах у дитини.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті дівчину побили у відділку поліції, з'явилися деталі НП і відео.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України полиция
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