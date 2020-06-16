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В Киеве "коп" забросил окурок в окно водителю-хаму: сгорел бы, что же сделаешь

STYLERПроисшествия    16.06.2020 - 13:15
В Киеве "коп" забросил окурок в окно водителю-хаму: сгорел бы, что же сделаешь
В Киеве полицейский забросил окурок водителю в авто (фото: autotonkosti)

В Киеве патрульный и водитель обвинили друг друга в хамском поведении

В Киеве произошел инцидент между водителем и патрульным. Полицейский, остановивший авто, недолго думая забросил обратно в машину "бычок", который выбросил парень из окна.

Молодой человек выразил возмущение на видео и обратиться к главным украинским силовикам с просьбой принять меры.

"Ну хорошо, я выбросил бычок. Ну можно мне сказать, выйди и подыми. А сейчас если бы у меня в машине пожар был?" - спросил у патрульного водитель.

На что полицейский ответил ему, что "сгорел бы, что же сделаешь, а как ты думал?"

Парень обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, его заместителю Антону Геращенко, чтобы они научили своих подчиненных правилам этикета, уважительному отношению к гражданам Украины.

"А не хамить, оскорблять, и бычки в машину бросать", - возмутился молодой человек.

Водій #Skoda викинув недопалок з вікна, бо звик так робити завжди і скрізь. Яким же було його здивування, коли не аби хто, а працівник поліції закинув йому його сміття назад в авто. Одразу скаргу міністру, його заступнику і тд Правильно зробив коп? #у_вас_упало

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 16 червня 2020 р.

В Киеве полицейский забросил окурок назад водителю в авто (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Как мы писали ранее, под Луганском "коп" выкинул из окна 27-летнюю девушку на глазах у ребенка.

Также мы сообщали, что на Закарпатье девушку избили в отделении полиции, появились детали ЧП и видео.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины полиция
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