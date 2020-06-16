У Києві "коп" закинув недопалок у вікно водія-хама: згорів би, що ж зробиш

У Києві стався інцидент між водієм і патрульним. Поліцейський, що зупинив авто, недовго думаючи закинув назад у машину "бичок", який хлопець викинув з вікна.

Молодий чоловік висловив обурення на відео і звернутися до головних українських силовиків з проханням вжити заходів.

"Ну добре, я викинув бичок. Ну можна сказати, вийди і підніми. А зараз якби у мене в машині пожежа була?" - запитав водій патрульного.

На що поліцейський відповів йому, що "згорів би, що ж зробиш, а як ти думав?"

Хлопець звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника Антона Геращенка, щоб вони навчили своїх підлеглих правилами етикету, шанобливого ставлення до громадян України.

"А не хамити, ображати, і бички в машину кидати", - обурився молодий чоловік.

У Києві поліцейський закинув недопалок назад водієві в авто (відео: facebook.com/KyivOperativ)

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