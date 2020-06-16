В Киеве "коп" забросил окурок в окно водителю-хаму: сгорел бы, что же сделаешь

В Киеве произошел инцидент между водителем и патрульным. Полицейский, остановивший авто, недолго думая забросил обратно в машину "бычок", который выбросил парень из окна.

Молодой человек выразил возмущение на видео и обратиться к главным украинским силовикам с просьбой принять меры.

"Ну хорошо, я выбросил бычок. Ну можно мне сказать, выйди и подыми. А сейчас если бы у меня в машине пожар был?" - спросил у патрульного водитель.

На что полицейский ответил ему, что "сгорел бы, что же сделаешь, а как ты думал?"

Парень обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, его заместителю Антону Геращенко, чтобы они научили своих подчиненных правилам этикета, уважительному отношению к гражданам Украины.

"А не хамить, оскорблять, и бычки в машину бросать", - возмутился молодой человек.

В Киеве полицейский забросил окурок назад водителю в авто (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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