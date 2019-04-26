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В Києві підліток накинувся з ножем на маму і бабусю: всі деталі (відео)

STYLERПодії    26.04.2019 - 16:55
В Києві підліток накинувся з ножем на маму і бабусю: всі деталі (відео)
Підліток з ножем напав на маму і бабусю в Києві (колаж: РБК-Україна)

Неповнолітній нападник сам викликав поліцію і медиків

15-річний підліток накинувся на маму та бабусю з ножем в Печерському районі Києва. Жінки госпіталізовані з серйозними пораненнями голови і тіла. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався увечері 25 квітня на бульварі Дружби народів.

Повідомляється, що між хлопцем та його рідними стався сімейний конфлікт, який почався зі словесної перепалки, а закінчився тим, що підліток схопив ножа і накинувся спочатку на матір, а потім і на бабусю.

Після скоєного підліток сам зателефонував до швидкої та до поліції. А сам вийшов до під'їзду і став чекати, там його і затримали правоохоронці.

Відомо, що зараз стан обох жінок стабільний. Їх доправили до лікарні з множинними ножовими пораненнями. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

 

Підліток з ножем напав на маму і бабусю в Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

15-річного підлітка затримали і розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) КК Україну.

У поліції розповіли, що ця родина вважалася благополучною, на обліку в соцслужбах не перебувала. Наразі з хлопцем працюють співробітники ювенальної превенції, психологи, працівники соціальних служб та слідчі, які встановлюють всі обставини та причини злочину.

Підліток з ножем напав на маму і бабусю в Києві (відео: YouTube/Поліція Києва)

Нагадаємо, нещодавно суд виніс вирок 40-річному нелюду, який намагався зґвалтувати і вбити 12-річну дівчинку на Хортиці.

Раніше ми повідомляли про те, що псевдокопи в масках напали на будинок під Запоріжжям.

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