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В Киеве подросток набросился с ножом на маму и бабушку: все детали (видео)

STYLERПроисшествия    26.04.2019 - 16:55
В Киеве подросток набросился с ножом на маму и бабушку: все детали (видео)
Подросток с ножом напал на маму и бабушку в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Несовершеннолетний нападавший сам вызвал полицию и медиков

15-летний подросток набросился на мать и бабушку с ножом в Печерском районе Киева. Женщины госпитализированы с серьезными ранениями головы и тела. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел вечером 25 апреля на бульваре Дружбы народов.

Сообщается, что между парнем и его родственниками произошел семейный конфликт, который начался со словесной перепалки, а закончился тем, что подросток схватил нож и набросился сначала на мать, а потом и на бабушку.

После содеянного подросток сам позвонил в скорую и в полицию. А сам вышел в подъезд и стал ждать, там его и задержали правоохранители.

Известно, что сейчас состояние обеих женщин стабильное. Их доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

 

Подросток с ножом напал на маму и бабушку в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

15-летнего подростка задержали и начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) УК Украины.

В полиции рассказали, что эта семья считалась благополучной, на учете в соцслужбах не находилась. Сейчас с парнем работают сотрудники ювенальной превенции, психологи, работники социальных служб и следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины преступления.

Подросток с ножом напал на маму и бабушку в Киеве (видео: YouTube/Полиция Киева)

Напомним, недавно суд вынес приговор 40-летнему извергу, который пытался изнасиловать и убить 12-летнюю девочку на Хортице.

Ранее мы сообщали о том, что псевдокопы в масках напали на дом под Запорожьем.

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