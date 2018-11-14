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У Києві п'яний військовий влаштував аварію

STYLERПодії    14.11.2018 - 08:39
У Києві п'яний військовий влаштував аварію
Фото: колаж РБК-Україна

За словами постраждалого водія автомобіля, винуватець ДТП намагався запропонувати правоохоронцям хабар

У Києві на Подолі сталася дорожньо-транспортна пригода з участю військовослужбовця Національної гвардії. Боєць на своєму автомобілі Рено KEU836 врізався в інше авто і намагався втекти з місця аварії, повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався ввечері 13 листопада.

Зазначається, що військовий був у нетверезому стані.

На місце аварії біля АЗС на вулиці Заводській, 72, прибули співробітники поліції.

Як заявляє водій постраждалого автомобіля, винуватець аварії намагався запропонувати правоохоронцям хабар. 

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Він, Прокопчук Дмитро, виявився з військової частини 3078 Національної гвардії України і поліція намагається його відмазати! Він їм показав якісь прізвища, вони посадили його в машину до себе і намагалися вивезти. Мене в машину з собою не пускають. Поліція відкрито нам хамить і не дають сфотографувати його документи", – написала жінка-водій.

У Києві п'яний військовий влаштував аваріюУ Києві п'яний військовий влаштував аварію

Скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua

Раніше повідомлялося, що в Києві на Кільцевій дорозі троє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці - двоє з них загинули в результаті ДТП.

Нагадаємо, 10 жовтня в селищі Меліоративне Дніпропетровської області військова техніка зіткнулася з маршруткою, в результаті чого були поранені три людини.

Також ми писали про те, що нещодавно в харківському метро поліція затримала військовослужбовця, який віз з собою в рюкзаку гранатомет, гранати та електродетонатор.

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Відео: РБК-Україна

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