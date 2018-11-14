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В Киеве пьяный военный устроил аварию

STYLERПроисшествия    14.11.2018 - 08:39
В Киеве пьяный военный устроил аварию
Фото: коллаж РБК-Украина

По словам водителя пострадавшего автомобиля, виновник ДТП пытался предложить правоохранителям взятку

В Киеве на Подоле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Национальной гвардии. Боец на своем автомобиле Рено KEU836 врезался в другое авто и пытался скрыться с места аварии, сообщает ресурс dtp.kiev.ua на странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел вечером 13 ноября.

Отмечается, что военный был в нетрезвом состоянии.

На место аварии около АЗС на улице Заводской, 72, прибыли сотрудники полиции.

Как заявляет водитель пострадавшего автомобиля, виновник аварии пытался предложить правоохранителям взятку.

 

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Он, Прокопчук Дмитрий, оказался из военной части 3078 Национальной гвардии Украины и полиция пытается его отмазать! Он им показал какие-то фамилии, они посадили его в машину к себе и пытались увезти. Меня в машину с собой не пускают. Полиция открыто нам хамит и не дают сфотографировать его документы", – написала женщина-водитель.

В Киеве пьяный военный устроил аварию

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве на Кольцевой дороге трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения пытались перебежать дорогу в неположенном месте - двое из них погибли в результате ДТП

Напомним, 10 октября в поселке Мелиоративное Днепропетровской области военная техника столкнулась с маршруткой, в результате чего были ранены три человека. 

Также мы писали о том, что недавно в харьковском метро полиция задержала военнослужащего, который вез с собой в рюкзаке гранатомет, гранаты и электродетонатор. 

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Видео: РБК-Украина

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