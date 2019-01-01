У Києві спалили три автомобілі (відео)

Скріншот відео: facebook.com/KyivOperativ/

Водій, рятуючи палаюче авто, потрапив у ДТП

У новорічну ніч в Києві в районі Борщагівки за адресою бульвар Ромена Роллана, 11 невідомі вчинили підпал автомобіля. Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

За інформацією ресурсу, хтось підпалив легкову машину, за нею почав горіти червоний "бусик", потім полум'я перекинулося ще й на третє авто.

Власник автомобіля, який загорівся, намагаючись врятувати своє майно, виїжджав і врізався в машину, що стояла попереду.

Відео: facebook.com/KyivOperativ/

Нагадаємо, в Одесі горів завод залізобетонних виробів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Парижі біля штаб-квартири газети Le Parisien згоріли кілька автомобілів.

Також ми публікували новину про те, що у Рівненській області на ходу загорівся вантажний потяг.