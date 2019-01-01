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В Киеве сожгли три автомобиля (видео)

STYLERПроисшествия    01.01.2019 - 11:51
В Киеве сожгли три автомобиля (видео)
Скриншот видео: facebook.com/KyivOperativ/

Водитель, спасая горящее авто, попал в ДТП

В новогоднюю ночь в Киеве в районе Борщаговки по адресу бульвар Ромена Роллана, 11 неизвестные совершили поджег автомобиля. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

По информации ресурса, кто-то поджог легковую машину, за ней начал гореть красный "бусик", потом пламя перешло ещё и на третье авто.

Владелец загоревшегося авто, пытаясь спасти свое имущество, выезжал и врезался в впереди стоящую машину.

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

Напомним, в Одессе горел завод железобетонных изделий.

Ранее мы сообщали о том, что в Париже возле штаб-квартиры газеты Le Parisien сгорели несколько автомобилей.

Также мы публиковали новость о том, что в Ровенской области на ходу загорелся грузовой поезд.

В Ровенской обл. на ходу загорелся грузовой поезд
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